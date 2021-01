Pierwotny termin składania wniosków upłynął z końcem 2020 r., ale został wydłużony o tydzień. Podjęcie tej decyzji Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, uzasadniła tym, że trwająca pandemia, braki kadrowe i inne związane z nią trudności spowodowały, że nie każdy samorząd zdążył skompletować potrzebną dokumentację. Dlatego, aby gminy i powiaty miały na to więcej czasu, wnioski w obydwu programach będzie można składać do 8 stycznia br.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma z kolei wspierać w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak wyjścia z domu, np. do sklepu, apteki, kościoła, urzędu lub w odwiedziny do krewnych i znajomych. W jego ramach samorządy mogą otrzymać pieniądze na sfinansowanie usług asystenta, w tym m.in. jego wynagrodzenia, kosztów ubezpieczenia oraz zakupu biletów komunikacji miejskiej. W tym programie również obowiązuje limit godzin w miesiącu, jakie przysługują na wsparcie jednego niepełnosprawnego.

Wprowadzenie nowego terminu na zgłaszanie się do programów oznacza, że również wojewodowie będą mieli więcej czasu na przekazanie do resortu rodziny listy z samorządami rekomendowanymi do przyznania dotacji. Zostaną one wysłane do 29 stycznia, a ostateczna weryfikacja przez wskazanie gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie, nastąpi do 12 lutego br.