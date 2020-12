Zmodyfikowanie przez ustawodawcę zasad udzielania tzw. podprogowych zamówień na usługi społeczne wymaga więc co najmniej zweryfikowania dotychczasowych regulaminów, jeśli nie ich uchylenia w całości. W praktyce ustanawiały one bowiem odpowiednie procedury, np. zapytania ofertowego, rozeznania cenowego itp. – zbliżone do tych, jakie zamawiający stosowali dla zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro. W nowym p.z.p. nie mają one sensu. Jednocześnie uchylenie postanowień regulaminowych bądź całych dokumentów powinno uwzględniać przepisy przejściowe do nowego p.z.p. Stąd najlepiej będzie przyjąć, że z dniem 1 stycznia 2021 r. regulaminy zostają uchylone albo zmienione. Przy czym stosuje się je w dotychczasowym brzmieniu względem: