W świetle tego przepisu z tytułu otrzymywania świadczeń socjalnych pracownicy uzyskują, co do zasady, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody ze stosunku pracy. Nie jest to zasada bezwzględnie obowiązująca, gdyż przyjmuje się, że w niektórych przypadkach przychody u pracowników z tego tytułu jednak nie powstają.