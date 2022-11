Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.

W projektowanym rozporządzeniu zmieniono podstawę prawną do upoważnienia Inspekcji Weterynaryjnej do nakładania mandatów karnych za naruszenia przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

"Ponadto dotychczasowe doświadczenia Inspekcji Weterynaryjnej związane z nieprzestrzeganiem przepisów z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej przez podmioty odpowiedzialne za przesyłkę wskazywały, że sankcje możliwe do zastosowania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, nie były odpowiednio skuteczne i odstraszające, a w pewnych przypadkach również nieproporcjonalne do popełnionego czynu" - napisano w uzasadnieniu.

Zgłaszane do prokuratury przez granicznych lekarzy weterynarii naruszenia prawa były najczęściej umarzane przez sądy pomimo że istniało prawdopodobieństwo, że konsekwencją danego czynu może być zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub zwierząt. Umorzono np. sprawę, w której nie przedstawiono do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek mięsa pochodzącego z USA; przesyłki miodu z Chin przedstawione do weterynaryjnej kontroli granicznej były zaopatrzone w sfałszowane świadectwa zdrowia; nie zgłoszono do weterynaryjnej kontroli granicznej 1305 kg produktów rybnych z Wietnamu (ponadto opakowania zbiorcze tych produktów były oznakowane jako grzyby).

Jak wskazuje autor projektu - ministerstwo rolnictwa - w celu dostosowania do ustawy z 4 listopada br. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz umożliwienia kontynuowania możliwości nakładania mandatów karnych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, konieczna jest zmiana tego rozporządzenia.

Zmiana rozporządzenia dotycząca nadania uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego polega na dopisaniu do katalogu wykroczeń stosownych przepisów, co w znaczny sposób powinno wpłynąć na nieuchronność kary. Zamiast umorzeń postępowania lub długotrwałej procedury sądowej będzie możliwe prowadzenie znacznie skuteczniejszego i prostszego postępowania mandatowego, które będzie pełniło zarówno rolę prewencyjną, jak i edukacyjną - wyjaśnił resort rolnictwa. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

