Jak podano w informacji z badania ARC Rynek i Opinia wykonanego na zlecenie serwisu Pracuj.pl., czterodniowy tydzień pracy, pilotażowo jest już wdrażany w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Niedawno plany przeprowadzenia takich testów w wybranych instytucjach publicznych wyraziła Portugalia.

Cztery dni a pełne wynagrodzenie

Z badania wynika, że 79 proc. pytanych chciałoby pracować dla firmy oferującej taki model, jeśli otrzymaliby za pracę pełne wynagrodzenie - jak za pięciodniowy tydzień. Częściej taką skłonność wyrażały kobiety (82 proc.) niż mężczyźni (75 proc.) - poinformowano.

Zaznaczono, że najbardziej chętne do podjęcia pracy w 4-dniowym modelu są osoby od 25 do 34 lat (84 proc.) - już mające za sobą często przynajmniej kilka lat kariery.

Wydłużenie dnia pracy do 10 godzin

Dodano, że "gdyby skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień wiązałoby się z wydłużeniem dziennego czasu wykonywania obowiązków z 8 godzin do 10, takie rozwiązanie zachęcałoby do rekrutacji już wyraźnie mniej, bo 42 proc. respondentów". Prawie co drugi Polak do 35. roku życia byłby chętny pracować dłużej i mieć dodatkowy dzień wolny w tygodniu - wskazano w raporcie.

Zwrócono uwagę, że 32 proc. osób powyżej 55. roku życia chętnie zrekrutowałoby się do firmy oferującej pracę w takim systemie.

Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, ale przy otrzymywaniu 4/5 wynagrodzenia podoba się 22 proc. badanych.

Dodatkowe wolne dla niepalących?

Prawie 60 proc. respondentów chętniej aplikowałoby też do takiego pracodawcy, gdyby otrzymali dodatkowe dni wolne za bycie osobą niepalącą i nie wychodzącą na przerwy "na papieroska" - wskazano.

W raporcie przypomniano też, że Hiszpania jest pierwszy krajem, który wprowadził już płatny urlop menstruacyjny, a japońska Piala Inc., firma z branży marketingowej i e-commerce, przyznała osobom niepalącym dodatkowe sześć dni urlopu - jako tym, które mniej czasu spędzają na przerwach od wykonywania zadań.

Jak podano w badaniu urlop menstruacyjny jako benefit zwiększyłby skłonność do aplikowania o pracę u 60 proc. kobiet. Wskazano, że "69 proc. Polaków w wieku 18-24 lat postrzega pozytywnie to udogodnienie".

Praca zdalna

Jak podano w badaniu, 38 proc. kandydatów chętniej aplikowałoby, jeśli mogliby wyłącznie pracować zdalnie. Kobiety (44 proc.) wyraźnie częściej niż mężczyźni (33 proc.) chciałyby pracować w sposób całkowicie zdalny - dodano. Według danych z połowy listopada br. niemal co trzecia oferta zamieszczona w Pracuj.pl pozwala na możliwość pracy hybrydowej.

Firmy, które pozwalają zadecydować pracownikowi, czy woli model zdalny, hybrydowy czy stacjonarny, mogą liczyć na większą przychylność w rekrutacji 62 proc. kandydatów - podkreślono. Taką dowolność wyboru preferują bardziej kobiety (69 proc.) niż mężczyźni (55 proc.). Najczęściej taką możliwość chcą mieć osoby w wieku 25-34 lat (71 proc.) oraz dopiero wchodzący na rynek pracy, do 24. roku życia (67 proc.).

Z badania wynika, że pracodawcy chcąc zaoszczędzić np. na energii elektrycznej czy ogrzewaniu będą bardziej skłonni do proponowania pracy zdalnej. "Tym samym mogą przerzucać wspomniane koszty na pracowników" - zaznaczono.

Badanie “Praca w czasach zmian” przeprowadzono we wrześniu 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 2110 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

