Praca buduje wartości tylko wtedy, gdy zawiera w sobie zarówno otium, jak i negotium. Jednak w neoliberalizmie otium zostało wchłonięte przez negotium – wszystko, co robimy, musi być produktywne. Nowoczesne zarządzanie oparte na algorytmach całkowicie wchłonęło otium i zoptymalizowało proces pracy. Czyni to pracę tańszą, likwiduje „nieproduktywne przestoje” i wszelkie „nieproduktywne zapasy”. Jednak jednocześnie sprawia, że organizacje działają na styk i stają się nieprawdopodobnie wrażliwe na wszelkie zakłócenia. Główny problem modelu opartego na optymalizacji polega na tym, że nie istnieją żadne plany B i nie ma strategii przetrwania – istnieje wyłącznie strategia sukcesu. Jak mamy idealne warunki, to wszystko działa. A gdy wystąpi jakiekolwiek zakłócenie, nie mówiąc o pandemii – to system pada, bo jest na takie zdarzenia nieodporny. Inwestorzy i zarządzający robią, co mogą, żeby się przed tym ryzykiem zabezpieczyć i przenoszą je na pracowników. To pracownicy, nie przedsiębiorcy (jak głoszą definicje przedsiębiorczości), są obecnie nośnikami ryzyka. To pracownik zabezpiecza firmę przed ryzykiem i niepewnością, a nie, jak mówią wszystkie klasyczne podręczniki zarządzania, menedżer. Dzieje się tak poprzez optymalizację zatrudnienia – pracownikowi płaci się wyłącznie za produktywny czas, odliczony co do minuty, w dodatku uzależniony od popytu i oceny przez konsumenta . W klasycznym systemie zarządzania menedżer brał odpowiedzialność za ryzyko wahań produkcji i płacono pracownikom za cały tydzień pracy, nawet jeśli były przestoje. Zarządzanie optymalne sprawia, że produkcję przenosi się tam, gdzie kosztuje ona najmniej (outsourcing), włącznie z odpowiedzialnością za nią (podwykonawstwo). Optymalizuje się też przez prekaryzację i oparcie się na biedaprzedsiębiorcach – czyli pracownikach, którzy sami ponoszą koszty swojego zatrudnienia i doskonalenia zawodowego, i którym płaci się wyłącznie za czas produktywny.

Niemiecko-koreański filozof Byung-Chul Han nazywa współczesne społeczeństwa Zachodu „społeczeństwami wypalenia”. Neoliberalny kapitalizm nie umie już wytwarzać własnych pragnień, lecz zużywa wartości, które powstały poza nim i wyjaławia wszystko, co zawłaszczy. Ludzie pracują, bo muszą, ale nie daje im to szczęścia ani nawet zadowolenia. Wykonują automatyczne czynności – bo tak jest optymalnie. Produkują identyczne produkty – bo optymalizacja to idealna standaryzacja. Kierują się identycznymi standardami i podlegają identycznym, ciągłym ocenom. Próbują bronić się przed zanikiem tożsamości, nosząc różnorodne ubrania i produkując autoprezentacje, które nazywają tożsamościami, ale to są fasady, które mają zakryć koszmar identyczności. Byung-Chul Han nazywa ten stan rzeczy „piekłem tego samego” – praca jest idealną monotonią, a czas wolny zapełnia konsumowanie, ale konsumowanie produktywne – nowoczesny konsument wciąż ocenia gwiazdkami to, co konsumuje za zarobione przez siebie pieniądze, głosuje w marketingowych konkursach, ciężko pracuje w ramach różnych strategii brandingu. Nie ma przestrzeni ani czasu na nic więcej. Człowiek musi mieć jakieś poglądy, więc przymierza, jakie mu pasują, w sondażach opinii publicznych. Jest coraz bardziej sfrustrowany i zły, więc przemawiają do niego postawy ekstremalne, nienawistne, nawet jeśli na ogół to ukrywa przed sąsiadami. Przyłącza się do klastrów ocen, poglądów i uczuć. Byung-Chul Han pisze, że przynosi to wielką pandemię wypalenia. We współczesnym człowieku nie ma prawdziwego pragnienia – Eros działa na zasadzie niespodziewanego spotkania z innością, różnicą, odmiennością. Kto się czubi, ten się lubi – mówi dawno nieaktualne już przysłowie. Co zostało? Bernard Stiegler odpowiada na to pytanie, wskazując na impulsy, popędy. Niesublimowane i niepoddane twórczym metamorfozom przez wyższe wartości i uczucia bywają niskie, wrogie, wyalienowane, egoistyczne. Neoliberalna filozofia głosi: „człowiek jest egoistą”. To samospełniająca się przepowiednia.