Błaszczak zaznaczył, że jednym z jego priorytetów jako ministra obrony narodowej jest zapewnienie godnych warunków służby, które będą motywowały żołnierzy Wojska Polskiego.

Dlatego - podkreślił - podjął decyzję o przyznaniu specjalnych dodatków finansowych dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach o charakterze bojowym (m.in. brygadach pancernych, zmotoryzowanych, zmechanizowanych, jednostkach saperskich i inżynieryjnych), a także w jednostkach zabezpieczających i wsparcia dyslokowanych we wschodniej Polsce. Jak wskazał szef MON, dodatki zostaną przyznane jednostkom, które były i są zaangażowane w ochronę polskiej granicy podczas ataku hybrydowego.

"Chciałbym w ten sposób zachęcić państwa do dalszej służby wojskowej. Zgodnie z założeniami rozporządzenia dodatek będzie wypłacany wszystkim żołnierzom służącym w wybranych jednostkach, w równej wysokości - 450 zł miesięcznie" - napisał Błaszczak do żołnierzy. "Korzystając z okazji chciałbym podziękować państwu za służbę i trud, który każdego dnia podejmujecie by zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyzny" - dodał.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

