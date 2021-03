Na zainteresowanie procedurą uznawania COVID-19 za chorobę zawodową nie wskazują kwoty wypłaconych przez ZUS zasiłków chorobowych z funduszu wypadkowego. W 2020 r. było to 624,7 mln zł, a rok wcześniej 672 mln zł.

– Z funduszu wypadkowego wypłacane są zasiłki z tytułu choroby zawodowej i wypadku przy pracy. Niższa kwota wypłaconych świadczeń wynika z zamknięcia niektórych branż i przejścia wielu pracowników na tryb zdalny, co przełożyło się na mniejszą liczbę wypadków przy pracy – wyjaśnia dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Zauważa, że nie zrównoważyły ich zasiłki wypłacane z tytułu chorób zawodowych. Co to oznacza? – Wygląda na to, że bardzo mało osób zgłasza COVID-19 jako chorobę zawodową – tłumaczy.

Ekspert przestrzega, że osoby, które teraz nie zadbają o potwierdzenie, że w ich przypadku do zarażenia doszło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, mogą trwale utracić taką możliwość. – Wraz z upływem czasu coraz trudniej będzie im uwodnić, że zachorowanie miało związek z pracą – mówi.

Z danych otrzymanych z ZUS wynika też, że w 2020 r. nie przyznano żadnej renty wypadkowej z tytułu choroby zawodowej spowodowanej przez COVID-19.

– Na przyznanie renty wypadkowej jest jeszcze za wcześnie. Długofalowe skutki zachorowania z powodu koronawirusa nie są jeszcze znane, choć mogą się pojawić. Może być tak jak z funkcjonariuszami służb uczestniczącymi w akcji ratowniczej w World Trade Center (WTC). Zaczęli masowo umierać na nowotwory sześć czy siedem lat od katastrofy. Może się okazać, że dopiero za jakiś czas schorzenia płuc i choroby neurologiczne będą łączone z COVID-19. Wówczas rent wypadkowych z tego tytułu będzie więcej – tłumaczy Tomasz Lasocki.

Podobne spostrzeżenia ma dr Antoni Kolek z Pracodawców RP. – Pewnie przyjdzie czas na odbicie w tych statystkach. Coraz częściej słyszymy od specjalistów, że koronawirus zostawia w organizmie ślady. Co więcej, z relacji osób, które wyzdrowiały, dowiadujemy się, że cały czas towarzyszą im różne dolegliwości będące skutkiem przebytego zakażenia – mówi.

Spore korzyści dla ubezpieczonych

O tym, że COVID-19 może zostać uznany za chorobę zawodową na podstawie obowiązujących przepisów , informowaliśmy w DGP wielokrotnie. Potwierdził to także m.in. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską (pisaliśmy o tym w DGP nr 199/2020 „Wyższy zasiłek nie tylko dla medyków”).

Co jest podstawą do wszczęcia procedury, wskazuje Jolanta Rybak, ekspert ubezpieczeniowy z firmy Inventage. – Jeśli zachorowanie nastąpiło w pracy w związku w wykonywaniem przez pracownika obowiązków zawodowych, należy określić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jego powstaniem a narażeniem zawodowym – tłumaczy.

Dla ubezpieczonego oznacza to spore korzyści.

– Będzie mu przysługiwał zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru. Gdyby w wyniku zarażenia doszło do powikłań zdrowotnych, chory mógłby liczyć na rentę wypadkową. Jeśli umrze z powodu koronawirusa, jego najbliższym będzie przysługiwać renta rodzinna wypadkowa, która jest obliczana w sposób znacznie korzystniejszy niż ogólna renta rodzinna. Ubezpieczony (a w przypadku jego śmierci najbliżsi) otrzyma także z ZUS jednorazowe odszkodowanie – wyjaśnia dr Lasocki.

Dodaje, że rozpoznanie choroby zawodowej to korzyść również dla najlepiej zarabiających, ponieważ zasiłki i renty wypadkowe nie są ograniczane limitem 30-krotności.

Powody braku zainteresowania

– W przypadku rent – jak wskazywałem – jeszcze na to za wcześnie. Jeżeli zaś chodzi o zasiłki, to wydaje mi się, że jest to przede wszystkim kwestia niedoinformowania – mówi dr Lasocki.

– Informacja na ten temat się nie przebiła. Nie była tematem debaty publicznej. Muszę przyznać, że w gronie pracowników i pracodawców też nie była poruszana – potwierdza dr Antoni Kolek.

Zniechęcać może też to, że proces dotyczący stwierdzania choroby zawodowej (nie tylko w związku z COVID-19, lecz także z innymi schorzeniami) jest złożony i czasochłonny. Zaradzić temu ma m.in. projekt rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, który znajduje się obecnie w konsultacjach. Przewiduje on m.in., że lekarz będzie mógł orzec chorobę zawodową w przypadku osób, które zmarły, zanim doszło do zakończenia postępowania w sprawie jej stwierdzenia tylko na podstawie dokumentacji medycznej.

– Rodzinie będą wówczas przysługiwać renta rodzinna wypadkowa i jednorazowe odszkodowanie – podkreśla dr Lasocki.

Jolanta Rybak zwraca uwagę na to, że zgodnie z projektem niektóre zjawiska chorobowe – z zasady wpływające ujemnie na zdrowie – nie będą już wymagały bezpośredniej oceny narażenia zawodnego u pracodawcy.