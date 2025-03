Wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji wolno odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej. Trochę więcej problemów bywa z potrąceniem ich w ramach ulgi rehabilitacyjnej, a jest to zupełnie niemożliwe, gdy chodzi o preferencję termomodernizacyjną.

Potwierdzają to najnowsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Ulga mieszkaniowa

Wydatki na klimatyzację są brane pod uwagę w uldze mieszkaniowej, jeżeli urządzenie jest montowane w nieruchomości zakupionej na cele mieszkaniowe. Chodzi tu o preferencję, z której można skorzystać, aby nie zapłacić PIT od pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania, działki) przed upływem pięciu lat od ich nabycia lub wybudowania. Zasadniczo w takich przypadkach powstaje obowiązek zapłaty PIT od dochodu ze zbycia. Podatku można uniknąć, jeżeli w ciągu trzech lat sprzedający przeznaczy te pieniądze na własny cel mieszkaniowy, np. na zakup nowego mieszkania czy spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości (art. 21 ust. 25 pkt 1 i ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

W art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT jest mowa o wydatkach na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

W tym właśnie przepisie mieści się montaż klimatyzacji. Potwierdził to dyrektor KIS np. w interpretacji z 17 stycznia 2025 r. (sygn. 0112-KDSL1-1.4011.576.2024.3.AK). Wystąpił o nią podatnik, który część kwoty ze sprzedaży mieszkania (przed upływem pięciu lat od jego nabycia) przeznaczył na remont nowego lokum zakupionego w stanie deweloperskim na cele mieszkaniowe. Chodziło o wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, ale też np. o wydatki na ogrzewanie podłogowe, instalację elektryczną, materiały budowlane, takie jak farby, fugi, gładź czy wyposażenie łazienki (umywalka, wanna, toaleta).

Wydatki na remont

Dyrektor KIS potwierdził, że ulga w tym przypadku się należy, bo są to wydatki na remont lokum zakupionego na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT). Organ wyjaśnił, że za taki remont należy uznać prace służące utrzymaniu budynku we właściwym stanie, doprowadzeniu go do pożądanej zdolności użytkowej, modernizacji jego elementów składowych. „Remontem w rozumieniu omawianego przepisu jest również tzw. wykończenie budynku mieszkalnego, a więc prace służące doprowadzeniu do zdolności użytkowej nowo wybudowanego budynku” – wyjaśnił organ.

Dodał, że w każdym przypadku remont dotyczy „materii” budynku mieszkalnego, a więc jego ścian, podłóg, sufitu, okien, drzwi, wyposażenia technicznego takiego jak instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa bądź innych elementów trwale połączonych konstrukcyjnie z elementami budowlanymi budynku. Dyrektor KIS potwierdził też, że wydatki na zakup i montaż klimatyzacji mieszczą się w tym katalogu. To samo wynika z interpretacji z 30 sierpnia 2024 r. (0115 KDIT3.4011.526.2024.3.MJ).

Ulga rehabilitacyjna

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej sprawa jest bardziej skomplikowana, bo fiskus nie zawsze zgadza się na odliczenie. Prawo do preferencji dyrektor KIS potwierdził np. w interpretacji z 20 lutego 2025 r. (0112-KDIL2-1.4011.889.2024.3.KP). Wystąpiła o nią matka niepełnosprawnego dziecka, które choruje na przewlekłą chorobę układu oddechowego. Kobieta tłumaczyła, że syn wymaga odpowiedniego środowiska do życia, wentylacji i klimatyzatora w domu, co potwierdza zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę.

Matka chciała się upewnić, że będzie mogła odliczyć wydatki na zakup i montaż klimatyzacji na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Mowa w nim o wydatkach związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym m.in. poniesionych na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że adaptacja mieszkania (budynku mieszkalnego) to przeróbka mająca nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie to przydanie rzeczowych elementów zwiększających walory użytkowe. Zatem – jak podkreślił organ – adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w nim, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności.

„Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności” – podkreślił dyrektor KIS. Nie miał wątpliwości, że w rozpatrywanym przypadku ulga się należy.

Możliwość zastosowania preferencji organ potwierdził też w interpretacji z 4 marca 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.8.2024.1.KP). O tę wystąpił z kolei mężczyzna, który ma na utrzymaniu córkę z orzeczoną niepełnosprawnością. Tłumaczył, że mieszka z nią na ostatnim piętrze w bardzo nasłonecznionym lokalu, gdzie temperatura latem przekracza 30 st. C. Dlatego w 2023 r. kupił i zamontował klimatyzację, co – jak tłumaczył – znacznie ułatwia córce czynności życiowe i zapobiega przegrzaniu się jej organizmu. Organ zezwolił na odliczenie wydatków.

Czasem odliczenie niemożliwe

Inaczej było w podobnej sprawie, którą dyrektor KIS rozstrzygał w interpretacji z 24 lutego 2025 r. (0112-KDIL2-1.4011.968.2024.2.MB). Dotyczyła ona podatnika, który ma orzeczoną niepełnosprawność. Tłumaczył, że zamontował klimatyzator, bo jego mieszkanie jest bardzo nasłonecznione, a temperatura latem wynosi 30 st. C, co powoduje u niego określone dolegliwości.

W uzupełnieniu wniosku wyjaśnił, że klimatyzacja umożliwi regulację temperatury, zapewniając przyjemny chłód w upalne dni. To natomiast – jak twierdził – poprawi funkcjonowanie i wykonywanie czynności życiowych poprzez lepszy sen, co przełoży się na lepszą kondycję oraz radzenie sobie ze zmęczeniem i stresem.

Dyrektor KIS uznał jednak, że ani z wniosku, ani z jego uzupełnienia nie wynika, że zakup i montaż klimatyzacji został dokonany w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności podatnika, a więc że klimatyzacja ma bezpośredni związek z jego rodzajem niepełnosprawności. Wydał więc niekorzystne rozstrzygnięcie.

Ulga termomodernizacyjna

Nie ma natomiast wątpliwości, że klimatyzacji nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, która jest skierowana do właścicieli współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Co prawda przez wiele lat dyrektor KIS się na to zgadzał, gdy np. podatnik twierdził, że klimatyzacja działa jak pompa ciepła, ale obecnie odmawia prawa do odliczenia takich wydatków. Argumentuje, że klimatyzator nie jest wymieniony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273).

Przykładem są interpretacje z 12 lutego 2025 r. (0112-KDIL2-1.4011.844.2024.3.JK), 30 stycznia 2025 r. (0113-KDIPT2-2.4011.862.2024.2.AKU), 23 stycznia 2025 r. (0115-KDIT2.4011.570.2024.2.ŁS) i 21 stycznia 2025 r. (0113-KDIPT2-2.4011.877.2024.2.AKU).

Na taką wykładnię wpłynęły objaśnienia podatkowe ministra finansów w wersji z 30 marca 2023 r. (bo była też wersja wcześniejsza), gdzie wprost napisano, że wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie uprawniają do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.