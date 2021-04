Ulga dla młodych, określana też hasłami „bez PIT dla młodych” lub „zerowy PIT dla młodych”, zwalnia z podatku przychody osób do 26. roku życia, osiągane ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) oraz umów zaleceń do wysokości limitu 85 528 zł na rok. Ministerstwo Finansów podaje, że korzysta z niej ok. 2 mln podatników.

Ulga weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. Jej rozliczenie w PIT przed rokiem było nieco skomplikowane – inaczej należało wykazać przychody otrzymane przed 1 sierpnia, a inaczej te otrzymane po 1 sierpnia. W 2020 r. ulga obowiązywała już cały czas, dlatego rozliczenie jest już znacznie prostsze. Co więcej, wielu młodych podatników w ogóle nie musi się nim interesować.

Ulga dla młodych a obowiązkowy PIT

Jeśli osoba do 26. roku życia osiągnęła w zeszłym roku wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, nie dotyczy jej obowiązek składania zeznania rocznego PIT. Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT otrzyma informacje, że jej dochody są zwolnione z podatku i nie wymagają rozliczania. Uściślijmy, że preferencja zwalnia z podatku wynagrodzenie zasadnicze oraz inne profity, np. wynagrodzenia za nadgodziny, dodatki, nagrody, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracownika.

Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli młody podatnik w 2020 r. osiągał jakiekolwiek zarobki np. z umowy o dzieło, najmu, działalności gospodarczej, praw autorskich lub zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Te źródła nie są objęte ulgą, w związku z czym odlicza się od nich podatek i należy go rozliczyć.

To samo dotyczy praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. Nowelizacja ustawy o PIT sprawiła co prawda, że także przychody ze staży i praktyk zostały objęte ulgą dla młodych, ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. PIT dotyczy zarobków ubiegłorocznych, dlatego w 2021 roku należy go złożyć także w sytuacji, gdy ktoś osiągał dochody ze stażu lub praktyki. Dopiero za rok staże i praktyki nie będą wymagały składania formularza.

Zeznanie roczne muszą rozliczyć także ci młodzi podatnicy, którzy przekroczyli roczny limit przychodów 85 528 zł. Wówczas opodatkowana jest tylko nadwyżka ponad tę kwotę.

A co w sytuacji, gdy ktoś ukończył 26. rok życia w 2020 r.? Również musi rozliczyć się z fiskusem. O prawie do skorzystania z ulgi dla młodych decyduje dzień 26. urodzin: wszystkie wypłaty otrzymane do tego dnia włącznie są objęte zwolnieniem z podatku, zaś dochody otrzymane później (bez wzglądu na to, jakiego okresu dotyczą) już nie.

Twój e-PIT uwzględnia ulgę dla młodych

PIT należy rozliczyć do 30 kwietnia. Najprościej zrobić to w usłudze Twój e-PIT, która automatycznie uwzględnia ulgę dla młodych. Osoby rozliczające się na formularzu PIT-37 (np. dla zarabiających na umowie o dzieło lub z praw autorskich) nie muszą nawet akceptować zeznania – wówczas ich rozliczenie zostanie uznane za wysłane z dniem 30 kwietnia w takiej formie, w jakiej przygotowali je urzędnicy. Samodzielnie zaakceptować zeznanie, a niekiedy także uzupełnić niektóre rubryki, muszą podatnicy zobligowani do wypełnienia druku PIT-36 (m.in. dla prowadzących działalność gospodarczą).

W drukach podatkowych ulga dla młodych kryje się pod hasłem „Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”. Jeśli młody podatnik chce samemu rozliczyć swój PIT, przychody osiągnięte z etatu i zleceń, do wysokości maksymalnie 85 528 zł i osiągnięte przed 26. urodzinami wykazuje w „Przychodach zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”, zaś wszystkie inne przychody rozpisuje w odpowiednich pozostałych rubrykach.