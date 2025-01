Wypłata z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych jest zwolniona w Polsce z podatku dochodowego, jeżeli można ją porównać z celem wypłaty polskich świadczeń, czy to wychowawczych, czy rodzinnych – orzekł WSA w Gdańsku

Spór o to toczyła kobieta, której córka otrzymała w 2023 r. obywatelstwo amerykańskie i świadczenie z amerykańskiego ubezpieczenia społecznego. Uprawnienie do jego przyznania ma związek z uprzednią pracą ojca dziecka i jego przejściem na emeryturę. Ojciec jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki i podlega ubezpieczeniom w USA (w Polsce ma status rezydenta na podstawie karty pobytu).

Jednak z uwagi na to, że w 2023 r. otrzymał już emeryturę, a ma pod swoją opieką niepełnoletnie dziecko, córka otrzymuje wspomniane świadczenie. Jest ono przyznawane dziecku do ukończenia 18. roku życia lub – gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole (np. średniej) – do 19. roku życia. Wypłacane się je z Systemu Ubezpieczeń Społecznych USA na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych (emerytalno-rentowych) obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

Ze względu na to, że stanowi ono jedyny dochód dziecka, nie podlega opodatkowaniu w USA.

Co z podatkiem

Obie – kobieta i jej córka – mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych wyłącznie w Polsce. Kobieta uważała jednak, że otrzymywane przez córkę świadczenie nie powinno być tu opodatkowane, bo – jak argumentowała – jest to świadczenie społeczne, przyznane przez amerykańską instytucję państwową, a jego najbliższy odpowiednik w Polsce to świadczenie wychowawcze, czyli 800 plus.

Z PIT

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 24 czerwca 2024 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.207. 2024.2.ENB) stwierdził, że co prawda art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie odnosi się wyłącznie do polskich przepisów, niemniej korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ze zwolnienia z podatku, „jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszystkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji”.

Zwrócił uwagę na to, że otrzymywane przez córkę świadczenie to nie świadczenie rodzinne otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatek rodzinny ani inny wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

W konsekwencji podlega ono opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT – stwierdził dyrektor KIS.

Jest zwolnienie

Tę interpretację uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zwrócił uwagę na to, że sam dyrektor KIS przyznał w interpretacji, iż art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie odnosi się tylko do świadczeń przyznawanych na podstawie polskich przepisów.Ponadto – jak zauważył sąd – nie ma wątpliwości, że amerykańskie świadczenie, podobnie jak jego odpowiednik na gruncie polskich przepisów, jest wypłacane na rzecz małoletniego dziecka, a więc uzależnione od wieku, a także od okresu pobierania nauki.

– Wbrew twierdzeniu organu nie można przyjąć, że jest ono powiązane z wypłatą emerytury czy renty. Występuje tu jedynie taki związek, że równolegle z przyznaniem ojcu dziecka emerytury (amerykańskiej) zostało też przyznane świadczenie na rzecz dziecka. Jest to wsparcie państwa dla małoletniego dziecka w sytuacji związanej z przejściem jednego z rodziców na emeryturę – wyjaśnił sędzia Marek Kraus.

Nie można zatem przyjąć – jak dodał sędzia – że sama tylko wypłata świadczenia przez organ amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych wyklucza je z grupy świadczeń wymienionych w polskim przepisie.

Sędzia Kraus dodał, że w przeciwnym razie zostałaby naruszona zasada równości. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym

