Oba formularze dotyczą przede wszystkim osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. PIT-36 wypełniają przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, a PIT-36L osoby opodatkowane podatkiem liniowym. Druk PIT-36 składają ponadto np. emeryci otrzymujący świadczenia zagraniczne oraz osoby uzyskujące przychody z najmu, które nie zdecydowały się na opodatkowanie ryczałtem.

Chociaż PIT za 2020 r. można rozliczyć od 15 lutego 2021 r., część podatników ma z tym problem. W oficjalnych narzędziach do rozliczania podatków brakuje formularzy.

PIT-36 dopiero w połowie marca

Ministerstwo Finansów początkowo informowało, że PIT-36 pojawi się na przełomie lutego i marca. Tak się jednak nie stało. 5 marca resort wydał kolejny komunikat:

„Ministerstwo Finansów informuje, że planuje udostępnić elektroniczny formularz PIT-36 za 2020 r. na podatki.gov.pl i w aplikacji e-Deklaracje w I połowie marca 2021 r.” Zeznania składane na formularzu PIT-36 za 2020 r. będą obsługiwane przez urzędy skarbowe w pierwszej kolejności.

O dostępności formularza PIT-36L poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Przepraszamy za utrudnienia”.

Termin na złożenie PIT upływa 30 kwietnia 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą czekać na oficjalne formularze, mogą próbować rozliczyć się za pomocą komercyjnych narzędzi. Możliwe jest też rozliczenie się w formie papierowej. Jednym z minusów tradycyjnego rozliczenia jest jednak dłuższy czas oczekiwania na ewentualny zwrot nadpłaty – termin wynosi wtedy nie do 45 dni, a do trzech miesięcy.

Problemy z PIT-36 i PIT-36L występowały też w zeszłym roku. Również wtedy MF udostępniło elektroniczne formularze po terminie.

Twój e-PIT nie dla przedsiębiorców

Nieprzychylne komentarze na temat braku popularnych formularzy pojawiają się na facebookowym profilu Twój e-PIT. Przypomnijmy, usługa Twój e-PIT to najprostszy sposób, by rozliczyć się z fiskusem przez internet. Jej zaletą jest to, że nie trzeba samemu wypełniać wszystkich rubryk – Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia gotową propozycję zeznania.

Dla przedsiębiorców nie mamy dobrych wiadomości – nawet gdy formularze będą już dostępne, w usłudze Twój e-PIT nie zobaczą w pełni wypełnionych druków. Ustawy podatkowe nie obligują KAS do przygotowywania zeznań rocznych w zakresie informacji o dochodach z działalności gospodarczej ani z działów specjalnych produkcji rolnej. Nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Wiceminister finansów i wiceszefowa KAS Anna Chałupa informowała w odpowiedzi na interpelację poselską, że obecnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac w tym zakresie.