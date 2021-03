Limit

Odliczaniu podlega cała równowartość darowizny, a nawet jej wielokrotność. Nie obowiązują przy tym żaden limity. Oznacza to, że jeśli wpłaciliśmy przykładowo 100 zł, możemy odliczyć 100 zł, 150 zł lub nawet 200 zł. Wszystko zależy od przedziału czasowego, w którym wsparcie zostało udzielone. Najbardziej premiowane są darowizny przekazane w czasie I i II fali koronawirusa. I tak w przypadku wsparcia przekazanego:- od 1.01.2020 do 30.04.2020 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;- od 1.05.2020 do 31.05.2020 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;- od 1.06.2020 do 30.09.2020 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny;- od 1.10.2020 do 31.12.2020 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny.