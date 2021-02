Deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 sporządzone przez ZUS do końca lutego trafią do wszystkich osób, które w u.br. chociaż raz pobrały świadczenie. PIT-40A otrzymają ci podatnicy , którzy mają niedopłatę podatku (tj. gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku).