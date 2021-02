Obecnie spółka zamierzała wypłacić swojemu jedynemu udziałowcowi pieniądze odpowiadające części zysku wypracowanego przez niego do dnia przekształcenia. Miała to być dokładnie równowartość tej kwoty, która trafiła na kapitał zapasowy spółki. Wskutek tej wypłaty doszłoby więc do obniżenia kapitału zapasowego.