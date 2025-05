Dane te PK przedstawił podczas odbywającego się 7 maja posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów. Pełna lista uchylonych instrukcji nie została opublikowana, gdyż proces przeglądu i uchylania zbędnych poleceń oraz instrukcji jest kontynuowany zgodnie z zapowiedziami zawartymi w sprawozdaniu. Jednak niektóre ze zmian już teraz są szeroko komentowane.

Zainteresowanie wzbudza zwłaszcza uchylenie polecenia służbowego z 2018 r., wydanego przez ówczesnego PK Bogdana Święczkowskiego. Nakazywało ono prokuratorom ignorowanie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej ograniczenia możliwości wykorzystywania „owoców zatrutego drzewa”. Prokurator Korneluk uchylił to polecenie w kwietniu 2024 r., uznając je za naruszające niezależność prokuratorów.

„Istotą prawidłowego funkcjonowania prokuratury jest zapewnienie niezależności prokuratora, rozumianej jako możliwość podejmowania autonomicznych decyzji w prowadzonych postępowaniach, bez wpływu jakichkolwiek czynników zewnętrznych” – czytamy w treści sprawozdania.

Prokuratorzy nie muszą o wszystkim informować

Za niesprzyjające prokuratorskiej niezależności, uznane i uchylone zostały m.in. praktyki zatwierdzania projektów decyzji wydawanych w toku śledztw, obowiązki przekazywania cyklicznych informacji o czynnościach wykonanych w toku postępowania i wynikających z nich ustaleń, polecenie dotyczące przekazywania zbiorczej informacji o planowanych „realizacjach” (zatrzymania, przeszukania, ogłaszania postanowień o przedstawieniu zarzutów) w postępowaniach przygotowawczych. Uchylono także koordynację postępowań dotyczących niektórych przestępstw, np. związanych z odmienną orientacją seksualną czy skierowanych przeciwko wolności sumienia i wyznania.

Ze sprawozdania wynika również, że prokuratura dąży do ograniczenia liczby delegacji prokuratorów, co ma służyć zasadzie zachowania zrównoważonej drogi służbowej. Z delegacji do Prokuratury Krajowej odwołane zostały wszystkie osoby posiadające tytuł prokuratora prokuratury rejonowej. W ten sposób zakończono delegacje 94 prokuratorów. Ponadto zakończono delegacje 50 prokuratorów z prokuratur rejonowych do prokuratur regionalnych.

Nowe nabory na asesorów

W sprawozdaniu wskazano również zmiany w zakresie naboru na stanowiska asesorów prokuratury, mające na celu zwiększenie transparentności i sprawiedliwości procedur konkursowych. W 2025 r. ogłoszono liczne konkursy na stanowiska asesorskie w różnych prokuraturach rejonowych w Polsce.

Prokurator Dariusz Korneluk zwrócił też uwagę m.in. na podwyżki wynagrodzeń prokuratorów (przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na dodatki specjalne i ryczałty), kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a także powołanie zespołu antymobbingowego. ©℗