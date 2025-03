Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zakupem nieruchomości w Raciborzu i późniejszymi ewentualnymi inwestycjami. Zgodę na inwestycję wyraził ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Jak informuje MS, chodzi o zakup i zabezpieczanie zabytkowego budynku przeznaczonego pierwotnie na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na co zgodę wyraził 12 maja 2023 Woś. Bezpośrednio po zakupie nieruchomości zawaliła się części budynku, w związku z czym konieczne było niezwłoczne zabezpieczenie, gdyż sytuacja była bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi i mienia. MS podaje, że zakup nieruchomości nie był poprzedzony oceną stanu technicznego ani możliwości adaptacji obiektu do wymaganych potrzeb, co już było uszczerbkiem na majątku Skarbu Państwa.

Resort sprawiedliwości poinformował, że ekspertyzy wykazały, iż na miejscu występuje duże porażenie biologiczne grzybami, glonami i porostami, a na murach widoczne są miejsca, gdzie krystalizuje się sól. Ponadto stan zawilgocenia budynku jest tak duży, że samo osuszanie trwałoby 10 lat, w związku z czym nie byłoby możliwe trzymanie tam archiwów papierowych czy dowodów rzeczowych.

MS przekonuje, że w budynku konieczne byłoby zaprojektowanie sprawnej i wydajnej wentylacji mechanicznej piwnic, a "i tak dopiero po trzech latach być może udałoby się uzyskać niemal optymalny poziom zawilgocenia". Ministerstwo zwraca uwagę na brak możliwości pełnego dostosowania obiektu do przyjętych założeń (siedziba Centrum Cyfryzacji Obsługi Druku, call-center dla sądów apelacji katowickiej, magazyn na dowody rzeczowe, archiwum).

Jak wynika z przekazanych przez MS informacji, łączna strata Skarbu Państwa związana z zakupem i zabezpieczeniem nieruchomości oraz z przeprowadzonymi pracami inwestycyjnymi (w tym opłaceniem opinii biegłych i przygotowaniem dokumentacji projektowej) wyniosła co najmniej 4 153 907,65 zł brutto. Szacunkowy koszt inwestycji miał wynieść ponad 38 milionów złotych, a próbie adaptacji budynku w tym stanie sprzeciwił się dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach w piśmie do MS z września 2024 roku.

Decyzję o niekontynuowaniu inwestycji wydał 23 grudnia 2024 roku wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

"Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstw z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego) oraz art. 296 par. 1 i 3 Kodeksu karnego (wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach). Zebrane w sprawie materiały wykazują, że decyzje podejmowane w toku zakupu i przygotowania inwestycji mogły spowodować znaczną stratę finansową dla Skarbu Państwa" - poinformował resort sprawiedliwości.

"Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że każde podejrzenie niegospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych wymaga dokładnego wyjaśnienia oraz – w razie potwierdzenia nieprawidłowości – wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych" - podkreślono w komunikacie.