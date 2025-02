Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar powiedział we wtorek, że wszystko wskazuje na to, iż przyszłym tygodniu rząd przyjmie projekt ustawy o rozdzieleniu urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

"Za tydzień, wszystko na to wskazuje, zostanie przyjęta ustawa o rozdzieleniu urzędu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego" - powiedział Bodnar w TVN24.

Ustawa zostanie uchwalona w ciągu kilku miesięcy

Jak dodał, jeżeli projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, "to jest szansa, że (ustawa) zostanie uchwalona w ciągu najbliższych kilku miesięcy".

Bodnar ocenił, że prokuratura powinna być oddzielona od władzy wykonawczej.

We wrześniu ub.r. Bodnar podkreślał podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Weneckiej, że jednym z jego priorytetowych celów jest rozdzielenie urzędu ministra i Prokuratora Generalnego oraz zapewnienie pełnej niezależności, bezstronności i apolityczności prokuratury.

W latach 1990–2010 i ponownie od 2016 r. funkcję Prokuratora Generalnego pełnił z urzędu minister sprawiedliwości, którym od 2015 r. do 2023 r. był Zbigniew Ziobro. Jedynym szefem prokuratury oddzielonym od ministra był Andrzej Seremet, którego kadencja rozpoczęła się w 2010 r. i upłynęła z końcem marca 2016 r. Według regulacji obowiązujących przed ponownym połączeniem funkcji ministra i PG - Prokuratora Generalnego powoływał prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i ówczesną Krajową Radę Prokuratury.

Co z "neosędziami"?

Szef MS podczas rozmowy w TVN24 był też pytany o kwestię projektów dotyczących tzw. neosędziów. Wskazał, że są dwa projekty przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. "Pracowała nad tym grupa naprawdę wybitnych prawników, ekspertów. Dzisiaj mamy nawet w ministerstwie spotkanie i z nimi, ale także w autorytetami prawniczymi, aby się nad nimi zastanowić. Pytanie jest następujące, jaki wariant wybrać. Czy wariant bardziej - powiedziałbym - taki automatyczny, z zastosowaniem mocy ustawowej, że z mocy ustawy zmieniamy status sędziów powołanych po 2018 roku. Czy wariant bardziej ostrożnościowy, wymagający zaangażowania nowej KRS" - powiedział.

Minister opowiedział się za dążeniem do szybkiego przeprowadzenia ewaluacji sędziów.

Na początku lutego działająca przy MS Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury przedstawiła dwa alternatywne projekty ustaw dotyczące uregulowania statusu sędziów wyłonionych w postępowaniach przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 r. - tzw. neosędziów. Projekty zakładają, że blisko 1,2 tys. sędziów, którzy po procedurach nominacyjnych przed Krajową Radą Sądownictwa w latach 2018-2025 trafiło do sądów wyższych szczebli, miałoby, co do zasady, powrócić na dawne stanowiska sędziowskie. Oba projekty będą teraz analizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.(PAP)

rbk/ ann/