Po pierwszym raporcie z audytu spraw z lat 2016-2023 sformułowano 17 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów; obecnie prowadzone są postępowania sprawdzające w zakresie tych zawiadomień - poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa PG Anna Adamiak.

Dodatkowo już wcześniej zainicjowano postępowania karne wobec prokuratorów odnoszące się do 14 spraw opisanych następnie w raporcie.

W połowie stycznia Prokuratura Krajowa przedstawiła częściowy raport z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023. Przygotował go zespół 10 prokuratorów kierowany przez prok. Katarzynę Kwiatkowską. Jego zadaniem było zbadanie postępowań, m.in. wszczynanych lub umarzanych z powodów politycznych. Raport obejmuje 200 spośród 600 spraw, w 163 sprawach stwierdzono istotne nieprawidłowości - informowali wtedy członkowie zespołu.

W piątkowym komunikacie prok. Adamiak przekazała, że przewodnicząca prokuratorskiego zespołu, zgodnie z rekomendacjami zawartymi i szczegółowo opisanymi w pierwszej części raportu, przekazała do Wydziału Spraw Wewnętrznych PK 17 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów.

"Zawiadomienia zostały przyjęte i nadano im urzędowy bieg, część z nich zarejestrowano w Wydziale Spraw Wewnętrznych PK, a pozostałe przekazano do wyznaczonych jednostek prokuratury. Obecnie prowadzone są postępowania sprawdzające w zakresie tych 17 zawiadomień, których efektem będzie podjęcie decyzji procesowych co do ewentualnego wszczęcia postępowań karnych" - zaznaczyła rzeczniczka PG. Dodała, że "decyzje te zapadną w ciągu kilku najbliższych tygodni".

Prok. Adamiak przekazała, że dodatkowo - jeszcze przed ogłoszeniem raportu - w Wydziale Spraw Wewnętrznych PK i innych prokuraturach zainicjowano z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonych postępowania karne odnoszące się do 14 spraw odnoszących się do działań lub zaniechań prokuratorów ze spraw badanych w ramach audytu.

Ponadto - jak poinformowano - wobec zawartej w raporcie rekomendacji do zbadania spraw pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej niektórych śledczych, prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał do Rzecznika Dyscyplinarnego PG Marka Woźniaka 14 rekomendacji wraz z analizami poszczególnych spraw.

"Wstępna ocena powyższych rekomendacji wskazuje, iż dotyczą one 18 prokuratorów referentów postępowań przygotowawczych. W większości spraw rekomendacje akcentują konieczność zbadania przez rzeczników dyscyplinarnych także prawidłowości sprawowania przez prokuratorów nadzoru wewnętrznego lub zwierzchniego" - zaznaczyła prok. Adamiak.

Poinformowała w związku z tym, że Rzecznik Dyscyplinarny PG przesłał wszystkie te rekomendacje do właściwych zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego PG "w celu podjęcia wstępnych czynności zmierzających do ustalenia znamion deliktu dyscyplinarnego".

O powołaniu zespołu prokuratorów "do zbadania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej ze względu na ich przedmiot oraz charakter, prowadzonych i zakończonych w latach 2016-2023" Prokuratura Krajowa informowała latem zeszłego roku. Po styczniowej publikacji częściowego raportu prokuratura powróciła już do niektórych opisanych w tym dokumencie postępowań - m.in. sprawy niepublikowania wyroków TK z 2016 r., działania służb po wypadku z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło w 2017 r., czy oświadczeń majątkowych b. wicepremiera, obecnie posła PiS Jacka Sasina. (PAP)