Proces w sprawie podręcznika „Historia i teraźniejszość” (HiT), oskarżonego o stygmatyzację dzieci poczętych metodą in vitro, przynosi kolejne zmiany. Na wniosek obrony autora, sędzia Waldemar Żurek został odsunięty od sprawy, co wzbudza zainteresowanie opinii publicznej.

Sprawa toczy się od listopada 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Rodzina Mieszczankowskich pozwała autora podręcznika, prof. Wojciecha Roszkowskiego, oraz wydawnictwo Biały Kruk, zarzucając im naruszenie dóbr osobistych poprzez fragment sugerujący brak miłości wobec dzieci poczętych in vitro. Na kolejnej rozprawie, zaplanowanej na 20 maja, sędzią referentem będzie Magdalena Sojka, wyznaczona w drodze losowania.

Podręcznik HiT: Sędzia Żurek odsunięty od sprawy

Wnioskodawcą wyłączenia sędziego Żurka była obrona, która wskazała na wcześniejszy spór sądowy między Żurkiem a pełnomocnikiem pozwanego, Arturem Wdowczykiem. Argumentacja ta zyskała akceptację, mimo wcześniejszych bezskutecznych prób odsunięcia Żurka z powodu jego aktywności społecznej i politycznej.

Mieszczankowscy domagają się publicznych przeprosin oraz zadośćuczynienia finansowego. W odpowiedzi, obrona argumentuje, że przywoływany fragment nie odnosi się bezpośrednio do in vitro ani powodów, co według nich czyni pozew bezzasadnym. Tymczasem wydawnictwo usunęło kontrowersyjny fragment z kolejnych wydań podręcznika. Proces ma znaczenie nie tylko prawne, ale i społeczne, jako symbol debaty nad etycznymi granicami edukacji.

Konflikty i ugoda: kontekst sporów wokół HiT

Równolegle, Mieszczankowscy zawarli ugodę z Ministerstwem Edukacji w sprawie innego pozwu, co pokazuje, że proces wokół podręcznika jest wielowątkowy. Kontrowersje wokół podręcznika HiT oraz zmiana sędziego pokazują złożoność procesów związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Rozstrzygnięcia w tej sprawie będą miały szerokie konsekwencje, wykraczające poza ramy edukacji.