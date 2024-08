Do niektórych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł być wyznaczony radca prawny z izby innej niż właściwa miejscowo – wynika z projektu uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych.

Projekt zmiany regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dokumentowania tej pomocy został skierowany do konsultacji. Według komunikatu KRRP mogą w nich uczestniczyć radcowie prawni oraz „wszystkie inne osoby zainteresowane proponowanymi zmianami”.

Propozycja dotyczy obsady punktów NPP, które zostały powierzone samorządowi radcowskiemu w wyniku niewyłonienia organizacji pozarządowej do ich prowadzenia, niezawarcia umowy z organizacją pozarządową albo rozwiązania takiej umowy. Projektowane przepisy określają, że radca prawny będzie mógł być wyznaczony do udzielania pomocy prawnej w takim punkcie również na terenie okręgowej izby radców prawnych innej niż ta, w której jest on wpisany na listę radców prawnych. Projekt przewiduje także tryb, w jakim radca zainteresowany obsługą punktu spoza swojej izby powinien zawiadomić o tym obu dziekanów.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że o taką zmianę w wewnętrznym regulaminie poprosiło samorząd radcowski Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej celem jest uniknięcie trudności związanych z obsadą „niechcianych” punktów NPP. Sugestie i uwagi do projektu zmian w regulaminie można zgłaszać do 23 sierpnia 2024 r. do godz. 15, pisząc na adres poczty elektronicznej kirp@kirp.pl.

Problem niemożności świadczenia NPP przez radcę z innej OIRP jest też przedmiotem skargi konstytucyjnej, która czeka na rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 8/24). Skarżący wniósł o zbadanie konstytucyjności przepisów ustaw o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 499.) oraz o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945 ze zm.). Jak twierdzi, „niekonstytucyjny jest blankietowy przepis ustawy umożliwiający władzom samorządu zawodowego radców prawnych nierówne traktowanie ze względu na przynależność do izby oraz prawotwórstwo wprowadzające dyskryminujące ograniczenia działalności gospodarczej i wolności wykonywania zawodu radcy prawnego (zamknięcie dostępu do złożenia oferty i świadczenia pomocy prawnej)". KRRP w pisemnym stanowisku przekonuje o konstytucyjności kwestionowanych rozwiązań.