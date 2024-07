Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Cezariusza Baćkowskiego na Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości - poinformowało MS. Przekazało też, że nowy rzecznik "ad hoc" poprowadzi sprawy dyscyplinarne dot. członków tzw. neo-KRS.

Nowy rzecznik dyscyplinarny

Ministerstwo sprawiedliwości poinformowało w poniedziałek o powołaniu sędziego Cezariusza Baćkowskiego do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego. W komunikacie wymieniono też nazwiska 18 sędziów sądów różnych instancji, których sprawy ma prowadzić sędzia Baćkowski. Otwiera je nazwisko sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej, od 2022 roku przewodniczącej KRS, po niej wymienieni są jej wiceprzewodniczący, sędziowie Rafał Puchalski i Stanisław Zdun, a po nich pozostali członkowie i byli członkowie tzw. neo-KRS.

"Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia złożyło do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinień dyscyplinarnych oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby, które były lub nadal są członkami Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8.12.2017 r. Wskazano również na możliwość popełnienia deliktów dyscyplinarnych i przestępstw przez osoby, które były kandydatami na członków KRS, przez osoby, które podpisały listy poparcia sędziowskim kandydatom do KRS oraz wobec pełnomocników kandydatów na członków KRS ukształtowanej ustawą z 8.12.2017 r." - poinformowało w komunikacie ministerstwo.

Zarządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie KRS

"Mając na uwadze zarzuty podnoszone przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i uchwałę Sejmu z 20.12.2023 r., zasadnym było w ocenie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara powołanie niezależnego Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia sprawy obecnych i byłych członków KRS" - podkreśliły służby prasowe.

Minister Sprawiedliwości może powołać rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego, czyli tzw. rzecznika dyscyplinarnego ad hoc. Dotychczas - prócz Baćkowskiego - taką nominację otrzymało od Adama Bodnara 39 sędziów, którzy jako rzecznicy zajmują się 86 postępowaniami dyscyplinarnymi.

Baćkowski - kim jest?

Cezariusz Baćkowski - jak podano w komunikacie - jest sędzią z ponad 30 letnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach karnych. Od lipca 2008 r. pełni stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Obecnie jest tam zastępcą przewodniczącego II Wydziału Karnego. W przeszłości pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz wizytatora do spraw karnych w tym sądzie. Po powołaniu na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego orzekał w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Pełnił również funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

"Doświadczenie sędziego Cezariusza Baćkowskiego jest gwarancją bezstronnego, niezależnego i profesjonalnego prowadzenia powierzonych mu spraw dyscyplinarnych" - przekazało ministerstwo.(PAP)

lui/ mrr/