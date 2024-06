Zgodnie Prawem bankowym, banki są zobowiązane do wypłaty środków z rachunku bankowego zmarłego na rzecz osoby, która poniosła koszty pogrzebu. Środki te nie wchodzą do masy spadkowej, co oznacza, że mogą zostać wypłacone bez względu na proces spadkowy. Wypłata ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Kto może się starać o sfinansowanie kosztów pogrzebu przez bank i w jakich sytuacjach?