Nie jesteśmy przekonani, że Meta zrobiła wystarczająco dużo, aby zmniejszyć ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych Europejczyków na swoich platformach – ogłosił unijny komisarz handlu.

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie przeciwko firmie Meta, właścicielowi Facebooka i Instagrama – poinformował w czwartek Thierry Breton, unijny komisarz ds. handlu.

Dochodzenie koncentruje się na potencjalnych naruszeniach związanych z ochroną małoletnich użytkowników. KE niepokoi się, że algorytmy i systemy stosowane przez Facebooka i Instagrama mogą stymulować uzależnienie dzieci.

Chodzi między innymi o tworzenie tzw. „króliczych nor”, czyli sytuacji w której dziecko ogląda szkodliwą dla niego treść, a algorytm na tej podstawie podpowiada mu kolejne, podobne. KE niepokoi zwłaszcza, że młodzi użytkownicy wciągani są w tej sposób w niekończące się przeglądanie treści związanych z nieprawidłowymi wzorcami odżywiania się, czy nierealistycznymi wymaganiami wobec własnego ciała.

Jak w 2021 ustalił „The Wall Street Journal”, z wewnętrznych badań spółki wynika, że Instagram szkodzi nastolatkom - wśród badanej na zlecenie firmy młodzieży 13 proc. brytyjskich użytkowników deklarujących myśli samobójcze i 6 proc. amerykańskich wiązało je z wpływem Instagrama.

KE chce przyjrzeć się także metodom weryfikacji wieku stosowanym przez platformę. Według regulaminu swojego konta nie powinny mieć osoby młodsze niż 13 lat. Badanie przeprowadzone w 2020 przez, Thorn i Benenson Strategy Group pokazało, że 40 proc. dzieci poniżej 13 roku życia korzysta z mediów społecznościowych. Weryfikacja wieku to jeden z wątków pozwów, które przeciwko gigantowi zostały złożone w ubiegłym roku przez rodziców w USA.

Według dokumentów ujawnionych przez KE, kolejnym wątkiem dochodzenia będzie sprawdzenie, czy Meta robi wystarczająco dużo w obronie prywatności dzieci. Tu chodzi między innymi o sprawę kontaktu najmłodszych użytkowników z dorosłymi.

W lutym tego roku pracownik koncernu Meta, Arturo Béjar, ujawnił że odszedł z firmy, kiedy zdał sobie sprawę że jest normą to, że znajome jego 12-letniej córki dostają od dorosłych mężczyzn zdjęcia genitaliów. Kiedy jednak poinformował o tym władze koncernu, został zignonrowany. Meta odpowiada jednak, że konta dzieci na Instagramie są domyślnie ustawione jako prywatne, a dorośli mają ograniczoną możliwość wysyłania im wiadomości.

- Szczegółowo zbadamy potencjalne uzależniające skutki platform, skuteczność ich narzędzi weryfikacji wieku oraz poziom prywatności zapewnianej małoletnim w funkcjonowaniu systemów rekomendacji – zastrzega jednak Breton.

Wszczęcie formalnego postępowania upoważnia Komisję do podejmowania dalszych kroków w zakresie egzekwowania przepisów, takich jak przyjmowanie środków tymczasowych i decyzji w sprawie nieprzestrzegania przepisów. Komisja jest również uprawniona do przyjęcia zobowiązań podjętych przez Meta w celu zaradzenia problemom poruszonym w postępowaniu.

To nie pierwsze postępowanie, jakie KE rozpoczęła wobec Meta. Pod koniec kwietnia urzędnicy rozpoczęli analizę działania platform Facebook i Instagram pod kątem wprowadzającej w błąd reklamy, treści politycznych, mechanizmów zgłaszania i działania, dostępu naukowców do danych, a także w sprawie niedostępności skutecznego dyskursu obywatelskiego osób trzecich w czasie rzeczywistym i narzędzia monitorowania wyborów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Postępowania toczą się na mocy Aktu o usługach cyfrowych. Facebook i Instagram zostały wyznaczone jako VLOP – bardzo duże platformy internetowe, ponieważ w obu tych platformach miesięcznie w UE jest ponad 45 mln aktywnych użytkowników.