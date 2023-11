Wystąpiłem do TK z wnioskiem zmierzającym do tego, aby Polacy płacili o połowę mniejsze rachunki za prąd - poinformował w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS.

Wystąpiłem do TK z wnioskiem zmierzającym do tego, aby Polacy płacili o połowę mniejsze rachunki za prąd - poinformował w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS. W ocenie Zbigniewa Ziobry Polacy płacą więcej za prąd "z racji rozwiązań, które narzuciła naszemu krajowi Unia Europejska w ramach systemu ETS, który zobowiązuje do zakupu tzw. uprawnień do emisji handlu dwutlenkiem węgla". "Wystąpiłem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących materię z zakresu uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS, który został wprowadzony z pogwałceniem zasady jednomyślności, która gwarantowała każdemu państwu, w tym Polsce, złożenie weta w sytuacji, kiedy rozwiązania dotyczą bezpośrednio miksu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego państwa" - przekazał Ziobro. Dodał, że rozwiązania te "radykalnie ingerują w sferę energetyki i całej gospodarki siłą rzeczy sprawiając, że państwa muszą zmieniać miks energetyczny". "W przypadku Polski jest to można powiedzieć najbardziej drastyczny zabieg dlatego, że polska gospodarka, o czym wszyscy wiedzą, w znaczącym stopniu czerpie energię elektryczną ze spalania węgla" - zauważył minister. Marcin Kowalczyk: Na systemie ETS netto jesteśmy do przodu [WYWIAD] Zobacz również Podkreślił, że system ETS pomyślano w taki sposób, aby eliminować węgiel jako źródło prowadzące do pozyskiwania energii elektrycznej. "W konsekwencji te europejskie decyzje, które zapadły z wyłączeniem zasady jednomyślności, z pozbawieniem Polski złożenia weta, doprowadziły do radykalnej ingerencji w polski miks energetyczny" - dodał szef MS. autorzy: Marcin Chomiuk, Karolina Mózgowiec Tomasz Jurczak Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję