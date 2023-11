Projekt uchwały o sędziach Trybunału Konstytucyjnego jest już w fazie ostatecznej obróbki - przekazał we wtorek szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.

"Chcemy wyjść z dokumentem, co do którego nie będzie żadnych wątpliwości" - dodał.

Paszyk pytany, kiedy projekt uchwały o sędziach Trybunału Konstytucyjnego trafi do laski marszałkowskiej powiedział, że wydarzy się to w najbliższym czasie.

Uporządkowanie bałaganu

"Dokument jest już w fazie ostatecznej obróbki. Chcemy ten projekt i kilka innych, które mają porządkować to wszystko, co zostało zdemontowane jeżeli chodzi o instytucje demokratyczne w naszym kraju, przygotować w sposób dobry i przemyślany" – wyjaśnił poseł PSL i zaapelował o cierpliwość. Dopytywany, co ma być celem uchwały odparł: "Uporządkowanie bałaganu prawnego i instytucjonalnego, który został zrobiony przez PiS".

Rzecznik PSL Miłosz Motyka zaznaczył, że jego partia szła do wyborów z hasłami dotyczącymi przywrócenia praworządności. "Jeżeli ktoś, kto został wybrany niepraworządnie do ciała konstytucyjnego - jakim jest TK - jest sędzią dublerem i nie powinien w nim zasiadać, to szukamy narzędzi prawnych, które pozwolą nam unormować ten stan" – podkreślił. Dodał, że takie mechanizmy stosowało również PiS.

Ustalenia między klubami

Motyka wskazał, że trwają ustalenia między klubami, a decyzja dotycząca przedstawienia uchwały należy do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. "Myślę, że to marszałek przedstawi projekt, co do którego wśród ugrupowań koalicyjnych będzie szeroki konsensus" – powiedział polityk.

Paszyk podkreślił, że koalicja nie chce w tej kwestii działać pochopnie. "Chcemy wyjść z dokumentem, co do którego nie będzie żadnych wątpliwości" – zapowiedział.

Poseł pytany, jaki będzie klucz wskazania kandydata PSL do Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedział, że będzie to osoba wykwalifikowana i kompetentna. "Jednym z bardzo mocnych kandydatów jest senator Kazimierz Michał Ujazdowski" – oświadczył.

Sejm, który we wtorek o godz. 16 ma wznowić pierwsze w tej kadencji posiedzenie, ma głosować nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w wystąpieniu podczas niedawnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK po przytoczeniu całej historii obsady Trybunału podkreśliła: "Każda próba podważenia statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zarówno przez organy krajowe, jak i międzynarodowe, jest naruszeniem uprawnień Sejmu i Prezydenta oraz godzi w konstytucyjną zasadę podziału i równoważenia się władz".

"Stojąc na straży Konstytucji, m.in. w kwestii statusu sędziów TK oraz sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunał Konstytucyjny chroni suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej i prawo narodu polskiego do samostanowienia" - oświadczyła.