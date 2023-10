Uchylenie przez sąd postanowienia o blokadzie rachunku bankowego jest równoznaczne z tym, że zgromadzone na tym rachunku pieniądze przestają być uznawane za dowody rzeczowe w sprawie karnej – stwierdził Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

Postanowienie SO zostało wydane na skutek zażalenia obrońcy oskarżonego w sprawie karnej. Przedmiotem zaskarżenia była decyzja prokuratora, który uznał za dowód rzeczowy w sprawie ok. 640 tys. zł należące do oskarżonego i postanowił o ich zatrzymaniu w depozycie. Swoją decyzję prokurator uzasadniał podejrzeniem, że te środki pochodzą z przestępstwa i tylko ich zabezpieczenie będzie pozwalało na dalsze prowadzenie czynności dowodowych. Z kolei obrońca wskazywał, że brakuje dowodów wskazujących na nielegalne pochodzenie zatrzymanych środków pieniężnych.

Sąd przychylił się do zdania obrońcy oskarżonego. Dodatkowo wskazał, że prokurator nie ma prawa dalszego przechowywania pieniędzy w depozycie, jeśli wcześniej w toku sprawy sąd zdecydował o zdjęciu blokady z rachunku bankowego. Zdaniem SO postanowienie o uchyleniu wcześniejszej decyzji prokuratora w sprawie zajęcia konta oskarżonego ostatecznie przesądza o odrzuceniu przypuszczenia, że przechowywane na tym rachunku pieniądze pochodzą z przestępstwa. Dalsze dowodzenie tego faktu nie jest już konieczne.©℗

orzecznictwo