Kamil Zaradkiewicz skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie o zgodność z ustawą zasadniczą przepisów pozwalających badać na wniosek strony, czy sędzia Sądu Najwyższego spełnia standardy bezstronności i niezawisłości

Uchwalone na wniosek prezydenta przepisy o tzw. teście niezależności sędziów Sądu Najwyższego pozwalają na kwestionowanie ich statusu z powodu okoliczności towarzyszących ich powołaniu – twierdzi sędzia Kamil Zaradkiewicz, który sam został rekomendowany do SN przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Prezydenckim regulacjom zarzuca m.in. ogólnikowość, która jego zdaniem może stanowić „podstawę dalszych ocen oderwanych od standardów konstytucyjnych i przesłanek ustawowych, stając się co najwyżej narzędziem reprezentantów władzy sądowniczej do podważania pozycji prawnej i ustrojowej sędziów”.

Jego zdaniem składy orzekającego, które przeprowadzają prezydencki test bezstronności i niezawisłości ignorują standard konstytucyjny wynikający wprost z orzecznictwa TK.

