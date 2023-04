Policja ustaliła, że wypadek spowodował lokalny biznesmen. Dochodzenie karne przeciwko niemu zostało jednak umorzone w czerwcu 2009 r., ponieważ nie mógł on uniknąć potrącenia ofiary, która nie znajdowała się na przejściu dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię.

Udovychenko powiedziała dziennikarzowi, że widziała wychodzącego z biorącego udział w wypadku samochodu syna byłego członka parlamentu B. W 2009 r. B. i jego syn M.B. wnieśli pozew cywilny przeciwko niej, oskarżając ją o sfałszowanie informacji i naruszenie ich dobrego imienia. W trakcie postępowania sądowego to Udovychenko musiała udowodnić prawdziwość swoich słów, zgodnie z „domniemaniem nieprawdy” z art. 277 ukraińskiego kodeksu cywilnego. Było to zadanie niemożliwe do wykonania, więc sąd w Równem (ukr. Rivne) uznał, że jej wypowiedź była nieprawdziwa i zaszkodziła honorowi, godności i reputacji powodów. Nakazano jej wycofanie zeznań i zapłatę odszkodowania w wysokości ok. 9790 euro. Wszystkie jej próby odwołania się od wyroku były bezskuteczne. W związku z powyższym skarżąca w lutym 2013 r. zmuszona była wycofać swoje oświadczenie i publicznie zaprzeczyć opisanym przez siebie wcześniej wydarzeniom. Należne politykowi odszkodowanie zostało wyegzekwowane w postępowaniu komorniczym.