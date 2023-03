Sprawa została zainicjowana przez jednego z obywateli, który poskarżył się na bezczynność prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia. Miała ona polegać na niewykonaniu obowiązku rejestracji wyroku w KRK. WSA uznał jednak, że skarga podlegała odrzuceniu, gdyż przedmiot zaskarżenia nie jest objęty kognicją sądu administracyjnego.

WSA przypominał, że zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 863 ze zm.) zobowiązane do takiej rejestracji organy przesyłają do KRK odpowiednie karty i zawiadomienia niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę ich sporządzenia. A skoro tak, to należy uznać, że obowiązek spoczywający na takich podmiotach stanowi czynność techniczną.