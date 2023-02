Karetka pojawiła się na miejscu bardzo szybko. Wezwano również pogotowie energetyczne, konieczne było bowiem odcięcie zasilania – istniało ryzyko porażenia prądem. Ze względu na to nie podjęto próby wydostania skarżącego na zewnątrz. Lekarz pogotowia trzykrotnie badał go przez wybitą szybę samochodu i stwierdzał, że skarżący nie żyje. Po pewnym czasie policjant zauważył u Huberta Nowaka oznaki życia. Został on przewieziony do szpitala. W skardze podkreśla jednak, że akcja ratunkowa nie przebiegała prawidłowo. Podnosi, że błąd popełnił nie tylko lekarz, lecz także inne służby, źle oceniając ryzyko wynikające z możliwości porażenia prądem. Doprowadziło to do tego, że skarżący doznał poważnego uszkodzenia mózgu.