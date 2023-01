Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), złożony z Rady Organów Regulacyjnych, jak i jego Urząd zostały utworzone w 2009 roku. Głównymi zadaniami BEREC są "rozwój wewnętrznego rynku sieci i usług łączności elektronicznej oraz poprawa jego funkcjonowania". Ma on również zapewniać spójne stosowanie unijnych ram regulacyjnych w tej dziedzinie. BEREC stanowi także forum współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi oraz KE - przypomniał Trybunał.

W latach 2001–2015 UE podpisała układy o stabilizacji i stowarzyszeniu z sześcioma krajami Bałkanów Zachodnich, w tym z Kosowem, potencjalnym kandydatem do przystąpienia do Unii. Począwszy od 2018 roku KE podjęła działania mające na celu dostosowanie ustawodawstwa tych krajów do prawodawstwa Unii. Jedno z tych działań polegało na włączeniu Bałkanów Zachodnich do organów regulacyjnych lub do istniejących grup ekspertów, takich jak BEREC.

W marcu 2019 roku KE wydała sześć decyzji dotyczących udziału krajowych organów regulacyjnych tych państw, w tym Kosowa, w BEREC. W czerwcu 2019 roku Hiszpania wniosła do Sądu UE skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Madryt argumentował, że "decyzja Komisji narusza przepis aktualnego rozporządzenia w sprawie BEREC dotyczący współpracy tego organu z organami Unii, państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, ponieważ Kosowo nie jest +państwem trzecim+" w rozumieniu tego przepisu. Hiszpania podniosła również przed Sądem, że KE odstąpiła od procedury ustanowionej w odniesieniu do udziału organów regulacyjnych państw trzecich w BEREC. Skarga ta została oddalona, więc Hiszpania wniosła odwołanie i sprawa trafiła do TSUE.

"Wykładnia Sądu UE nie daje się pogodzić z niezależnością BEREC i narusza podział kompetencji między, z jednej strony, Komisją, a z drugiej strony, BEREC i Urzędem BEREC, ponieważ na mocy rozporządzenia Komisja pełni jedynie funkcję kontrolną. Wyrok Sądu został uchylony z powodu tego naruszenia" - czytamy w komunikacie wydanym przez TSUE.

Trybunał sam postanowił wydać orzeczenie ostateczne w sprawie i stwierdził nieważność decyzji KE, ponieważ niemiała ona kompetencji do jej wydania.

"Jednakże, aby nie zagrozić udziałowi krajowego organu regulacyjnego Kosowa w BEREC, Trybunał postanowił utrzymać w mocy skutki decyzji KE do czasu wejścia w życie ewentualnych nowych porozumień roboczych zawartych między BEREC, Urzędem BEREC i krajowym organem regulacyjnym Kosowa. Utrzymanie w mocy skutków tej decyzji nie może jednak przekroczyć rozsądnego terminu sześciu miesięcy liczonego od wtorku" - zadecydował TSUE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ ap/