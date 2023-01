Doprowadzi to do kuriozalnej sytuacji - dodatkowe świadczenie (oprócz grzywny) w wysokości co najmniej 5 tys. zł będzie obowiązkowe w przypadku skazania osoby, która po raz pierwszy została złapana na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Natomiast w przypadku powtórnego skazania sąd nie będzie już zobligowany do zasądzenia podwyższonego świadczenia. Jak do tego doszło?