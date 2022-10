W maju 2014 r. Tiago Patrício Monteiro Telo de Abreu, obywatel portugalski, członek partii politycznej oraz radny gminy Elvas, został przez sąd okręgowy uznany za winnego poważnego zniesławienia i skazany na zapłatę grzywny oraz odszkodowania za krzywdy moralne, jakie wyrządził pani E.G., radnej gminy. Polityk opublikował na blogu, którego był administratorem, trzy karykatury autorstwa lokalnego artysty. Przedstawiały one maciorę w koronkowych pończochach, z pasem do pończoch i na obcasach oraz osła ubranego w garnitur. Zwierzęta przypominające ludzi były otoczone przez „nagie” świnie, które nosiły opaskę ze skrótem „CMR”, czyli Câmara Municipal de Rondónia (gmina Rondonia). Przedstawiona w karykaturach locha była podobna do E.G.