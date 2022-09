Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że podwójne zabezpieczenie dłużnika w postaci przetrzymywania zajętych pieniędzy – przez bank, a następnie przez komornika – zanim trafią one do wierzyciela, jest zbędne.

Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który niebawem zostanie przyjęty przez rząd, zawiera też zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. I przewiduje likwidację buforu czasowego, jaki musi upłynąć od momentu zajęcia pieniędzy na rachunku dłużnika do przekazania ich komornikowi.