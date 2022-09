Zdaniem skarżących wymogi te nie zostały dopełnione przez sąd I instancji. A to dlatego, że w uzasadnieniu wyroku powielił on treść uzasadnienia aktu oskarżenia. Miało się to przejawiać przekopiowaniem w przeważającej części dokonanych przez prokuratora ustaleń stanu faktycznego, a także skopiowaniem poczynionych przez niego rozważań prawnych. Dlatego też, w opinii skarżących, należało uznać, że „w rzeczywistości Sąd nie czynił własnych ustaleń faktycznych, nie starał się dotrzeć do prawdy materialnej, a przyporządkował dowody zebrane w toku postępowania przygotowawczego do z góry określonej w akcie oskarżenia tezy (…)”. Miało to stać w sprzeczności z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu