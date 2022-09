Głównym zagadnieniem, nad jakim pochylił się ETPC było to, czy kara za obrazę sądu była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym” w rozumieniu art. 10 konwencji. Aby ocenić tę niezbędność, trybunał przyjrzał się całej sprawie, kontekstowi uwag oraz temu, czy testy i standardy art. 10 były stosowane na poziomie krajowym. W odniesieniu do kontekstu ETPC zauważył, że choć dla prawników istotne jest zachowanie dyskrecji, uczciwości i godności, uwagi zostały poczynione w ramach postępowania sądowego, podczas którego rolą skarżącego była „zaangażowana obrona” praw klienta. W celu utrzymania zaufania publicznego dla systemu sądowego prawnicy muszą być w stanie zapewnić skuteczną reprezentację. ETPC podkreślił również, że uwagi nie zostały wypowiedziane publicznie (np. w mediach), ale na sali sądowej, w trakcie procesu odwoławczego przed sądem krajowym. Stwierdził, że na poziomie krajowym sądy nie kładły wystarczającego nacisku na ten fakt. Ponadto, patrząc na same uwagi skarżącego i opierając się na sprawie Morice p. Francji, która dotyczyła publicznego zniesławienia sędziego, stwierdził, że ton uwag był „zgryźliwy, a nawet sarkastyczny”, ale takie cechy wypowiedzi są do pogodzenia z art. 10 EKPC. Komitet trzech sędziów ETPC uznał zatem, że wolność wypowiedzi skarżącego została naruszona. Bośnia i Hercegowina została zobowiązana do zapłaty na rzecz skarżącego 4,5 tys. euro zadośćuczynienia.