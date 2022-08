Jest taka możliwość. Treść wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej reguluje ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Poza oczywistymi w takich przypadkach danymi, które identyfikują wnioskodawcę, w piśmie musi zostać podany m.in. numer księgi wieczystej. Przepisy stanowią, że wniosek, razem z dołączonymi do niego dokumentami, podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy. Prawo zakłada więc ujawnienie danych zawartych we wniosku jako informacji publicznej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w dokumentacji były dane personalne osoby fizycznej, a przepisy regulujące prawo dostępu do informacji publicznej przewidują jego ograniczenie ze względu na prywatność jednostki. Czy dane teleadresowe wnioskodawcy stanowiły tu istotę informacji publicznej i musiały zostać podane? Jeśli nie, to należy się zastanowić, czy z uwagi na ochronę prywatności wnioskodawcy nie powinny jednak podlegać anonimizacji. Urząd mógł więc potencjalnie naruszyć prawo w tym zakresie.