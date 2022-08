Choć to batalia sądowa, tak naprawdę jest to bitwa o gigantyczne pieniądze . Naprzeciwko siebie stanęły: najbogatsze europejskie kluby piłkarskie chcące stworzyć rozgrywki elity elit – Superligę, oraz UEFA organizująca od lat niezwykle lukratywną Ligę Mistrzów, na której co roku zarabia nawet 3 mld euro. Spór między nimi ma teraz rozsądzić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.