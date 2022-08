Małgorzata Manowska wystosowała do Piotra Schaba, prezesa SA w Warszawie, pismo, w którym zaapelowała o przemyślenie i w efekcie o cofnięcie decyzji wydanej przez jego zastępcę Przemysława Radzika. Zaznaczyła przy tym, że szanuje prezesowskie prawo do prowadzenia własnej polityki kadrowej, a także, że odżegnuje się od jakichkolwiek politycznych konotacji zaistniałej sytuacji. Tym bardziej nie zgadza się z porównywaniem jej do zdarzeń, jakie miały miejsce w czasie stanu wojennego. Obraża to bowiem ofiary stanu wojennego. Tym samym I prezes SN odniosła się do oświadczenia sędziów SA w Warszawie, którzy stanęli w obronie przenoszonych. W tekście tym padło zdanie: „Trudno w zakresie działań podjętych przez wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie odnaleźć analogii do metod stosowanych wobec sędziów warszawskich w latach 1981–1988 r., kiedy to miało miejsce nasilenie łamania praworządności, a szczególnie podczas stanu wojennego”.