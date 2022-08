Jedną z istotniejszych kwestii jest to, że resort przewiduje stworzenie głównej listy adwokatów oraz radców prawnych (tzw. część A), którzy zadeklarują chęć prowadzenia spraw dotyczących nieletnich. Chodzi o to, by w pierwszej kolejności prezesi sądów wyznaczali tych prawników , którzy czują się gotowi do wspierania młodych ludzi w toku postępowania. Dopiero w momencie, gdy wyznaczenie pełnomocnika z tej listy nie będzie możliwe, w grę wejdzie skorzystanie z pomocniczego spisu, który obejmie resztę obrońców uprawnionych do udzielania pomocy prawnej z urzędu. Pełnomocnik będzie przydzielany również według kryterium siedziby sądu oraz miejsca zamieszkania nieletniego. Ma to pomóc w zapewnieniu jak najbardziej realnego kontaktu z obrońcą. Listy przygotowywane przez resort będą aktualizowane raz do roku.