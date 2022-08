Nie bez powodu w tytule raportu słowo „reforma” ujęte jest w cudzysłów. Tak naprawdę trudno mówić o reformie. Mamy siedem lat rządów ministra Zbigniewa Ziobry, a wymiar sprawiedliwości nadal reformy łaknie jak kania dżdżu i nie może się jej doczekać. Bilans ostatnich siedmiu lat wypada jednoznacznie negatywnie. Główne wskaźniki statystyczne dotyczące tego, ile trwają postępowania, dramatycznie się pogorszyły. Średni czas trwania postępowania w 2021 r. w porównaniu z rokiem 2015 wydłużył się z czterech do siedmiu miesięcy. To jest dla stron procesowych bardzo zła informacja, bo przecież do sądu idzie się po to, żeby uzyskać sprawiedliwość szybko i efektywnie. W 2015 r., kiedy obecna koalicja przejmowała władzę, mieliśmy już w mocy orzeczenie ETPC w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce, w którym trybunał stwierdził, że przewlekłość postępowań jest w Polsce problemem systemowym. To było już któreś z kolei takie orzeczenie. Obecnie sytuacja jest tylko gorsza. Nie widać żadnych nadziei na zmianę.