IOZ, która ma zastąpić zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną SN, będzie funkcjonować w tym składzie do wyłonienia przez prezydenta 11 sędziów, którzy zostaną wybrani do izby na pięcioletnią kadencję. Do tego momentu też w IOZ będą rozpatrywane tylko te sprawy, które ze względu na swój charakter nie mogą czekać, np. gdy sędzia popełnia przestępstwo i jest złapany na gorącym uczynku lub gdy rzecznik dyscyplinarny będzie chciał wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego sądu okręgowego lub apelacyjnego.