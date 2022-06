Nawyk codziennego przeglądania stron Sejmu i Rządowego Centrum Legislacji to obowiązek każdego, kto zajmuje się tzw. compliance, czyli troską o zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa . Wprowadzane w ostatnim czasie ustawy mają coraz częściej tylko… jednodniowe vacatio legis, a nawet jeżeli wynosi ono minimalne 14 dni, to nie sposób przygotować w tym czasie firmy do wdrożenia zmiany. Zatem trzeba na ryzyko przygotować się wcześniej!