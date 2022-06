To skłoniło kobietę do wystąpienia do trybunału i zaskarżenia art. 217c par. 4 kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten stanowi, że tymczasowo aresztowanemu przysługuje zażalenie do sądu na zarządzenie prokuratora o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego. Ze skargi do TK wynika, że jest on niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim takie prawo nie przysługuje małżonkowi tymczasowo aresztowanego. Skarżąca uważa, że w ten sposób została naruszona zasada dwuinstancyjności postępowania, a ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych nie ma wyraźnych powodów. „W zasadzie trudno powiedzieć jaki cel – poza zwykłym pozbawieniem prawa do wniesienia środka zaskarżenia – przyświecał wprowadzeniu zaskarżonej regulacji. Trudno za takowy uznać ochronę prawidłowego toku prowadzonego postępowania, w ramach którego stosowane jest tymczasowe aresztowanie” – czytamy w uzasadnieniu skargi.