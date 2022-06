Jak ostrzega Krajowa Rada Komornicza – to w istocie próba wyłudzenia. Zawarte w treści linki mogą prowadzić do złośliwego oprogramowania. Zainfekowanie nim może zaś skutkować nie tylko tym, że rzekomy dłużnik straci drobną kwotę wskazaną jako zadłużenie, ale znacznie większe pieniądze . Zwykle w takich sytuacjach istnieje ryzyko pozyskania przez oszustów danych umożliwiających zalogowanie się do konta bankowego albo danych karty kredytowej.