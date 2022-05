- Jest to wybitny prawnik, znawca prawa karnego - mówi rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. - Mianowanie go na to stanowisko wynikało z jego kompetencji i mojego zaufania. W szczególności cenię sobie zdobyte podczas pracy w Sądzie Najwyższym doświadczenie pana doktora w zakresie procedur sądowych, zwłaszcza w zakresie skarg nadzwyczajnych do SN. Poza tym pan doktor doskonale zna problemy, którymi zajmuje się rzecznik, gdyż już wcześniej pracował w biurze RPO - dodaje.