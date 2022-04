Poszerzenie stosowania postępowania uproszczonego z lub bez milczącego trybu załatwienia sprawy, co ma skrócić oczekiwanie na rozstrzygnięcie – to jedno z założeń projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W zeszły czwartek resort rozwoju skierował go do konsultacji.