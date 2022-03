Postępowanie zostało zainicjowane wnioskiem prokuratora generalnego. Kwestionuje on przepisy, które dają TSUE kompetencje do nakładania na kraje członkowskie sankcji za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego. Jego zdaniem bowiem kolejne tego typu orzeczenia luksemburskiego trybunału wydawane w sprawach dotyczących Polski (chodzi oczywiście o sprawy dotyczące kopalni Turów oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) w sposób nieuprawniony wykraczają poza kompetencje, jakie państwa przekazały UE w traktatach. Tym samym, w opinii PG, dochodzi do naruszenia postanowień polskiej ustawy zasadniczej.