Tymczasem niektórzy z odwołanych nie zgodzili się z decyzjami MS i postanowili walczyć o swoje prawa. Najgłośniej było o skargach, jakie przeciwko Polsce złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dwóch sędziów (Mariusz Broda i Alina Bojara), którzy przed zakończeniem kadencji zostali odwołani z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach. ETPC przyznał im rację i stwierdził, że Polska naruszyła zapisane w Europejskiej konwencji praw człowieka prawo do sądu. A to dlatego, że sędziowie nie mieli zagwarantowanych środków prawnych umożliwiających im odwołanie się od decyzji MS (wyrok z 29 czerwca 2021 r., skargi nr 26691/18 i 27367/18).